В восьмимесячном контракте Спаллетти с «Ювентусом» нет обязательной опции продления — Sky

В контракте нового главного тренера «Ювентуса» Лучано Спаллетти с туринским клубом нет опции автоматического продления. Как сообщает Sky Sport Italia, рассчитанное на восемь месяцев соглашение со специалистом не будет продлено автоматически в конце сезона.

Ранее сообщалось, что в договоре между тренером и клубом может присутствовать пункт об обязательной пролонгации в случае квалификации в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон. По данным источника, опция продления не является обязательной и будет зависеть от решения боссов «Ювентуса».

Спаллетти возглавлял сборную Италии с сентября 2023-го по июнь 2025 года, после чего специалист оставался безработным. Последним клубом в карьере итальянца был «Наполи».