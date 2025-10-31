Чемпионат Италии – 2025/2026 по футболу: результаты матчей 9-го тура, календарь, таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 30 на 31 октября завершился 9-й тур чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии.

«Лечче» – «Наполи» – 0:1;

«Аталанта» – «Милан» – 1:1;

«Рома» – «Парма» – 2:1;

«Ювентус» – «Удинезе» – 3:1;

«Комо» – «Верона» – 3:1;

«Интер» Милан – «Фиорентина» – 3:0;

«Дженоа» – «Кремонезе» – 0:2;

«Болонья» – «Торино» – 0:0;

«Кальяри» – «Сассуоло» – 1:2;

«Пиза» – «Лацио» – 0:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», в активе команды 21 очко. На втором месте находится «Рома», которая также набрала 21 очко. Замыкает лидирующую тройку «Интер» (18).

