Молодой защитник «Нанта» привлёк внимание топ-клубов Европы — Плеттенберг

17-летний центральный защитник «Нанта» Тилель Тати заинтересовал европейские топ-клубы. Об этом сообщает инсайдер и журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

Тати принял участие в девяти матчах нынешнего сезона, он является одним из наиболее перспективных игроков своей команды. В системе «Нанта» Тати находится с 2023 года. Ожидается, что трансфер игрока может произойти в одно из ближайших трансферных окон. Срок нынешнего трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн. Кроме того, Тилель выступает за юношескую сборную Франции.