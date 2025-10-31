Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодой защитник «Нанта» привлёк внимание топ-клубов Европы — Плеттенберг

Молодой защитник «Нанта» привлёк внимание топ-клубов Европы — Плеттенберг
Комментарии

17-летний центральный защитник «Нанта» Тилель Тати заинтересовал европейские топ-клубы. Об этом сообщает инсайдер и журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

Тати принял участие в девяти матчах нынешнего сезона, он является одним из наиболее перспективных игроков своей команды. В системе «Нанта» Тати находится с 2023 года. Ожидается, что трансфер игрока может произойти в одно из ближайших трансферных окон. Срок нынешнего трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн. Кроме того, Тилель выступает за юношескую сборную Франции.

Материалы по теме
Сакки заступился за Камарду, который не реализовал пенальти в матче с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android