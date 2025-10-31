Скидки
У Спаллетти 996 очков в Серии А — второй результат среди действующих тренеров

У Спаллетти 996 очков в Серии А — второй результат среди действующих тренеров
Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти может достичь отметки в 1000 набранных очков в итальянской Серии А уже 8 ноября в туринском дерби с «Торино». Сейчас в активе специалиста 996 очков в 559 матчах.

Таким образом, для достижения четырёхзначного числа очков в карьере в Серии А новому тренеру «Ювентуса» необходимо набрать минимум четыре очка в предстоящих матчах с «Кремонезе» (1 ноября) и «Торино» (8 ноября) в 10-м и 11-м турах.

Среди действующих тренеров Серии А Спаллетти занимает второе место по количеству очков. Больше в своей карьере набрал только нынешний тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, возглавляющий команду с лета 2025 года. В его активе 515 игр и 1030 очков.

