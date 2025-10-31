Скидки
34-летний Де Брёйне рискует пропустить чемпионат мира 2026 года из-за травмы — The Sun

Полузащитник сборной Бельгии и «Наполи» Кевин Де Брёйне может пропустить чемпионат мира, который состоится летом 2026 года, из-за разрыва двуглавой мышцы правого бедра. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в неаполитанском клубе также обеспокоены, что нынешний сезон может быть завершён для 34-летнего хавбека.

Ранее «Наполи» сообщил, что бельгиец успешно перенёс операцию и на текущий момент приступил к реабилитации. Издание La Gazzetta dello Sport подчёркивало, что Де Брёйне выбыл из-за повреждения минимум до февраля 2026 года.

После шести туров квалификации к чемпионату мира сборная Бельгии набрала 14 очков и занимает первое место в группе J. До завершения группового этапа отборочного турнира бельгийцам осталось провести две встречи.

