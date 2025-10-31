Агент Матеуса Алвеса отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из ЦСКА

Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, поделился мнением о возможном уходе бразильца из стана красно-синих на фоне появившейся в сети информации об интересе к футболисту со стороны клубов Европы.

«Мы постоянно получаем запросы об Алвесе, но ЦСКА ещё не получал официальных предложений. Мы с моим партнёром Джулиано Бертолуччи будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и всё обсудим! Думаю, сейчас не время думать об уходе Алвеса из ЦСКА! Клуб очень важен для карьеры Матеуса», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Алвесу 20 лет. Он перебрался в московский клуб из бразильского «Сан-Паулу» прошедшим летом. За указанный промежуток времени футболист сыграл в 15 встречах во всех турнирах, отличившись дважды забитыми мячами и одним ассистом. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 6 млн.

