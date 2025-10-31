«Спартак» поспорит с киевским «Динамо» за 20-летнего бразильского защитника — источник

20-летний левый бразильский защитник «Васко да Гама» Леандриньо получил предложение от московского «Спартака», сообщает Antenados no futebol со ссылкой на Atenção Vascaínos.

Ожидается, что в ближайшие дни «Спартак» сделает официальное предложение о его переходе. «Васко да Гама» намерен выслушать предложение руководства российской команды, и, по всей видимости, не станет препятствовать переходу. Тем более, что в последнее время Леандриньо получает немного игрового времени в основе.

Также сообщается, что интерес к футболисту проявляет киевское «Динамо».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.