В Испании отреагировали на ссору Карвахаля и Ямаля в «эль класико», упомянув де ла Фуэнте

В Испании отреагировали на ссору Карвахаля и Ямаля в «эль класико», упомянув де ла Фуэнте
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан высказался об инциденте между капитаном мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем с нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем после очного матча в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Игра завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Это была непростая ситуация, но ничего серьёзного. Оба футболиста важны для нашей команды, оба являются звёздами мирового футбола. Я не успел обсудить этот эпизод с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте. Подобные случаи бывают в футболе», — приводит слова Лусана издание Mundo Deportivo.

Ранее Ямаль обвинил мадридский клуб в том, что они жульничают и жалуются. Карвахаль после победы «Реала» обратился к игроку «Барселоны» с призывом замолчать с помощью недвусмысленного жеста. Игроки отписались в соцсетях друг от друга.

Чем уникален Ламин Ямаль:

