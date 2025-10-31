Кафанов отреагировал на назначение экс-игрока «Рубина» Пауновича тренером сборной Сербии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о назначении бывшего полузащитника «Рубина», мадридского «Атлетико» и «Партизана» Велько Пауновича главным тренером сборной Сербии.

«Паунович провёл в «Рубине» не так много времени, но было видно, что он игрок с высоким футбольным интеллектом. В 2015 году он привёл сборную Сербии до 20 лет к победе на чемпионате мира. И было понятно, что вопрос назначения Велько на пост тренера национальной сборной Сербии — лишь дело времени», — приводит слова Кафанова издание ТАСС.

Последним клубом Пауновича был испанский «Овьедо». Кроме того, в своей тренерской карьере серб возглавлял мексиканские «Тигрес» и «Гвадалахару», английский «Рединг», американский «Чикаго», а также молодёжные и юношеские сборные Сербии различных возрастов.

В бытность футболистом Паунович играл в составе «Рубина» с марта 2007 по январь 2008 года. В этот период серб и пересёкся с Кафановым, который на тот момент был тренером вратарей казанского клуба.

