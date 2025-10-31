Скидки
Винисиус провёл разговор с Алонсо после скандала в матче с «Барселоной» — COPE

Винисиус провёл разговор с Алонсо после скандала в матче с «Барселоной» — COPE
Бразильский нападающий «Реала» Винисиус встретился с главным тренером клуба Хаби Алонсо после скандального поведения в матче 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает COPE.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Ранее сообщалось, что Винисиус извинился перед одноклубниками за свою реакцию на замену. Отмечается, что на встрече присутствовали только игроки. Встреча с Хаби Алонсо состоялась уже после командного разговора.
Отмечается, что игроки, клуб и Хаби Алонсо приняли его извинения.

Напомним, в матче с «Барселоной» после замены на 72-й минуте Винисиус высказывал претензии в адрес Алонсо и направился в подтрибунное помещение. Позже отмечалось, что у Винисиуса и Алонсо испортились отношения и футболист рассматривает возможность покинуть клуб.

