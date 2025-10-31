В каирском «Аль-Ахли» выступили с заявлением о слухах по возможному переходу Салаха

Спортивный директор каирского «Аль-Ахли» Саид Абдель Хафиз отреагировал на слухи о переговорах клуба по переходу нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Мохамед Салах — большая звезда, он сделал то, что трудно повторить любому футболисту в арабском мире. Сейчас он сосредоточен на своей профессиональной карьере. Связывать имя Салаха с «Аль-Ахли» — это работа СМИ. Он игрок, который прославил египетский футбол и весь арабский мир. Давайте смотреть на вещи реально. Салах продлил контракт с “Ливерпулем” несколько месяцев назад. Ни один официальный представитель “Аль-Ахли” не говорил на эту тему — всё это появилось только в прессе. Мы сосредоточимся на приоритетах нашей команды. Я желаю Салаху успехов», — приводит слова Хафиза Goal.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.