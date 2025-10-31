Скидки
«Зенит» в шестой раз в сезоне и во второй подряд в РПЛ стал лучшей командой тура по xG

Санкт-петербургский «Зенит» в шестой раз в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги стал лучшей командой тура по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает телеграм-канал «Яндекс Спорттех». В 13-м туре сине-бело-голубые играли с «Динамо» и одержали победу со счётом 2:1, по итогам этой встречи показатель ожидаемых голов команды Сергея Семака был равен 2,2.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

Отметим, что «Зенит» в шесть раз превзошёл по этому показателю «Динамо», которое при забитом мяче создало лишь 0,37 ожидаемых голов.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 29 очков. «Локомотив» (27) — второй, ЦСКА (27) — третий. «Зенит» (26) располагается на четвёртой строчке. Действующий чемпион России — «Краснодар».

