«Особое отношение от Алонсо он не получит». Каньисарес — о поведении Винисиуса

Комментарии

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес отреагировал на нашумевший эпизод с участием нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора. Ранее бразилец резко отреагировал на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Хави Алонсо не желает, чтобы его команда оказалась в положении, аналогичном периоду правления Моуринью или возможному развитию событий при Луисе Энрике. Тренер чётко осознаёт обстановку и целенаправленно ограждается от информационной шумихи, отрицательно влияющей на команду. Успех возможен лишь при наличии хороших результатов и отсутствии излишнего общественного резонанса.

Алонсо планирует действовать решительно, и это означает, что Винисиус не сможет рассчитывать на особое отношение. Вместе с тем, никакой жёсткости в поведении тренера ожидать не стоит. По моему убеждению, он действует правильно, учитывая тот факт, что «Реал» является командой, постоянно находящейся под пристальным вниманием медиа», — приводит слова Каньисареса издание COPE.

Отметим, позже Винисиус извинился за своё поведение, но не упомянул Алонсо в заявлении. Сообщалось, что бразилец обсудил ситуацию с командой и главным тренером на первой тренировке после «эль класико».

