Сергей Шавло считает, что Станковичу надо дать доработать в «Спартаке» до зимы

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о главном тренере столичного клуба Деяне Станковиче.

«Решение за руководством клуба. Оно возникло не сейчас — слухи были давно. Но моё мнение: Станковича надо оставить до зимы, а потом принимать решение. Осталось не так много, есть возможность исправить положение. А что-то менять, опять адаптироваться к тренеру… Если уже нашли замену Деяну, то надо менять зимой. Будет возможность провести полноценные сборы. Слышал про Гарсию из Испании. В «Спартаке» должны работать топ-тренеры. Хотя чемпионат мы выиграли не с топом, так что решение за руководством», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.