Чемпион мира и Европы Педро объявил, что покинет «Лацио» по окончании сезона

Испанским универсальный нападающий Педро Родригес объявил, что покинет «Лацио» по окончании сезона-2025/2026, когда истечёт его действующий контракт с клубом.

«Я хочу, чтобы «Лацио» прошёл отбор в еврокубки, а потом придёт время уходить», — приводит слова Педро журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

За «Лацио» Педро выступает с лета 2021 года. Прежде 38-летний испанский хавбек играл за «Рому», «Челси» и «Барселону», в составе которой стал пятикратным чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме того, Педро выиграл чемпионат мира и Евро-2012 в составе национальной команды Испании.

