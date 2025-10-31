«Карпин должен понимать, в какой клуб пришёл». Бородюк — о ситуации в «Динамо»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мыслями о ситуации в московском «Динамо», ответив на вопрос об ожидании от работы главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

— Как вам кажется, что ждёт команду при Карпине?

— Сложно ответить на этот вопрос, но я с уверенностью могу сказать, что «Динамо» — это величайший клуб, о котором знают во всём мире. С большим уважением отношусь к этой команде, так как я состоялся в ней как профессиональный футболист. Всегда буду поддерживать и переживать за «Динамо», так как этот клуб сделал многое для меня. Я никогда не забываю о своих бывших командах.

Карпин должен понимать, в какой клуб пришёл работать. У него очень много работы в национальной сборной, так что необходимо грамотно совмещать две деятельности. В клубе необходимо находиться ежедневно. Думаю, что это решение на данный момент не даёт того результата, который необходим «Динамо». Команда должна бороться за чемпионство, и я надеюсь, что она вернётся на лидирующие позиции, — приводит слова Бородюка издание Metaratings.

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда заработала 16 очков после 13 матчей. Следующую игру бело-голубые проведут с «Рубином» на выезде 1 ноября.

Материалы по теме «Зенит» в шестой раз в сезоне и во второй подряд в РПЛ стал лучшей командой тура по xG

Самая крупная победа «Динамо»: