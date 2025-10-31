Экс-тренер сборной России Корнеев рассказал, кто выиграет матч «Краснодар» — «Спартак»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сойдутся «Краснодара» и московский «Спартак». Встреча состоится 2 ноября.

«Кто больше использует полументов — тот и выиграет. Как бы это банально не звучало. У «Спартака» и «Краснодара» есть всегда моменты. Это матч за шесть очков. Мотивация будет у команд запредельная», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 29 очков. Красно-белые набрали 22 очка по итогам 13 туров и располагаются на шестой строчке.

