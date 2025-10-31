Бородюк ответил на вопрос, считает ли Карпина сильным тренером

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отреагировал на вопрос, считает ли он главного тренера московского «Динамо» и российской национальной команды Валерия Карпина сильным наставником.

— Карпин — сильный тренер?

— Я не работал с ним, так что не могу сказать наверняка. Я лишь могу пожелать Карпину больших успехов в тренерской профессии, — приводит слова Бородюка издание Metaratings.

Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 13 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 16 очков. Бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Как сборная России играет при Карпине: