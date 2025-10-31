Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бородюк ответил на вопрос, считает ли Карпина сильным тренером

Бородюк ответил на вопрос, считает ли Карпина сильным тренером
Комментарии

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отреагировал на вопрос, считает ли он главного тренера московского «Динамо» и российской национальной команды Валерия Карпина сильным наставником.

— Карпин — сильный тренер?
— Я не работал с ним, так что не могу сказать наверняка. Я лишь могу пожелать Карпину больших успехов в тренерской профессии, — приводит слова Бородюка издание Metaratings.

Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 13 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 16 очков. Бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
«Карпин должен понимать, в какой клуб пришёл». Бородюк — о ситуации в «Динамо»

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android