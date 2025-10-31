Скидки
Главная Футбол Новости

«Что, чёрт возьми, происходит?» Габи – о поведении форварда «Реала» Винисиуса

Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» Габи Фернандес раскритиковал нападающего «Реала» Винисиуса после матча 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

«Он испытывает на прочность всех, кто находится рядом с ним, каждый день. Для меня это было ожидаемо. Тот, кто должен принять меры — это тренер. Жесты и показная мимика — это то, что я больше всего ненавижу в футболистах. Когда тебя проверяют на прочность публично… Делай что угодно за закрытыми дверями — без проблем. Но не на глазах у всех. Что бы я сделал после «класико»? После матча нужно сразу поговорить с ним. Нельзя оставлять это просто так, позволять ему выпустить заявление, где он извиняется перед всеми, кроме тренера. Это неприемлемо и эгоистично.

Это уже накопилось. Он чувствует себя всё более значимым и делает вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы. Критикует одноклубников, тренера, целую страну, называя нас всех расистами… Что, чёрт возьми, происходит? Это неправильный путь. Очень трудно уметь достойно побеждать — иногда успех ударяет в голову, и начинаешь вести себя неподобающим образом. Никто не может ставить себя выше коллектива. Игрок, который считает себя выше остальных, — это проблема… Разве что ты Месси, который мог выигрывать матчи в одиночку», — приводит слова Габи Marca.

Напомним, в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) после замены на 72-й минуте Винисиус высказывал претензии в адрес Алонсо и направился в подтрибунное помещение.

