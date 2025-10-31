Жена Карпина: лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина, во время популярной в соцсетях игры с подругой «Роскошный максимум или базовый минимум» ответила на вопрос об уборке дома и наличии домработницы.

«Иметь домработницу? Слушай, ну как будто бы роскошный максимум, но в моём случае у меня домработница только убирается. Готовлю я сама, глажу я сама, стираю сама. Только уборка [от домработницы] — для меня это уже такой базовый минимум. Я всё время говорю, даже если почему-то случится так, что мне придется ради этого продать почку, я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома. Потому что я терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки. Готовить — да, но убираться — нет», — сказала Карпина в видео, опубликованном в соцсетях Дарьи.

Напомним, Валерий и Дарья поженились в 2017 году, у пары есть двое совместных детей. Разница в возрасте между супругами составляет 20 лет.

