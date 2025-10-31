Корнеев оценил «Спартак» и «Краснодар» накануне их матча в РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России.

«Праздник футбола мы точно увидим. Мне кажется, что «Краснодар» играет достаточно прагматично, но при этом создает много моментов. С Кордобой совсем другая команда. У «Спартака» всё зависит от состава, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября в Краснодаре. На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 22 очка.