Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» сделал заявление о возможном возвращении Поля Погба

Тренер «Монако» сделал заявление о возможном возвращении Поля Погба
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Монако» Поль Погба может вернуться в заявку команды на предстоящий поединок против «Парижа». Об этом сообщил главный тренер монегасков Себастьян Поконьоли.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Париж
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть вероятность, что Поль снова окажется в составе. У нас впереди ещё одно занятие с определённой нагрузкой, и если он пройдёт его без проблем, продолжим действовать по намеченному плану. Было бы логично увидеть его среди игроков, заявленных на матч», — приводит слова Поконьоли Footmercato.

Встреча с «Парижем» запланирована на 1 ноября.

Погба присоединился к «Монако» этим летом в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Ранее он отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и не появлялся на поле с сентября 2023 года.

Погба расплакался во время подписания контракта с «Монако»

Материалы по теме
Суд смягчил приговор участнику преступной группы, в которой состоял брат Поля Погба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android