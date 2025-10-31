Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю может понадобиться операция — Diario Sport

Нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю может понадобиться операция — Diario Sport
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает испытывать дискомфорт в области лобка, однако клуб пока не планирует проводить операцию, сообщает Diario Sport.

По информации источника, футболист и медицинский штаб «Барселоны» решили отказаться от хирургического вмешательства, хотя проблема полностью не устранена.

«Если неприятные ощущения сохранятся в течение ближайших недель, вариант операции вновь будет рассмотрен Ламином, его окружением и клубом», — отмечает источник.

Также сообщается, что игрок прошёл внешние консультации с целью оценить, насколько операция могла бы помочь. Пока же принято решение обойтись без неё, и Ламин продолжит выступать, несмотря на дискомфорт.

Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда

Материалы по теме
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android