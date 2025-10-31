Нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю может понадобиться операция — Diario Sport

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает испытывать дискомфорт в области лобка, однако клуб пока не планирует проводить операцию, сообщает Diario Sport.

По информации источника, футболист и медицинский штаб «Барселоны» решили отказаться от хирургического вмешательства, хотя проблема полностью не устранена.

«Если неприятные ощущения сохранятся в течение ближайших недель, вариант операции вновь будет рассмотрен Ламином, его окружением и клубом», — отмечает источник.

Также сообщается, что игрок прошёл внешние консультации с целью оценить, насколько операция могла бы помочь. Пока же принято решение обойтись без неё, и Ламин продолжит выступать, несмотря на дискомфорт.

Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда