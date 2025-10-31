Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Шабаб. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:50 Мск
Главная Футбол Новости

«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, отыгравшись после поражения 0:3 в 1-м матче

Комментарии

В Сан-Паулу (Бразилия) состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Либертадорес — 2025, в котором местный «Палмейрас» принимал «ЛДУ Кито» из Эквадора. Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Кубок Либертадорес — 2025 . 1/2 финала. 2-й матч
31 октября 2025, пятница. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
4 : 0
ЛДУ Кито
Кито, Эквадор
1:0 Соса – 20'     2:0 Фукс – 45+5'     3:0 Вейга – 68'     4:0 Вейга – 82'    

Дублем в составе победителей отметился Рафаэль Вейга, ещё по разу отличились Рамон Соса и Бруно Фукс.

Благодаря этой победе «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, где сыграет с «Фламенго». Встреча состоится 30 ноября.

Напомним, первый матч с «ЛДУ Кито» «Палмейрас» проиграл со счётом 0:3.

В прошлом году обладателем трофея Кубка Либертадорес стал «Ботафого», обыграв в финале «Атлетико Минейро» со счётом 3:1.

Новости. Футбол
Все новости

