«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, отыгравшись после поражения 0:3 в 1-м матче
В Сан-Паулу (Бразилия) состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Либертадорес — 2025, в котором местный «Палмейрас» принимал «ЛДУ Кито» из Эквадора. Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
Кубок Либертадорес — 2025 . 1/2 финала. 2-й матч
31 октября 2025, пятница. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
4 : 0
ЛДУ Кито
Кито, Эквадор
1:0 Соса – 20' 2:0 Фукс – 45+5' 3:0 Вейга – 68' 4:0 Вейга – 82'
Дублем в составе победителей отметился Рафаэль Вейга, ещё по разу отличились Рамон Соса и Бруно Фукс.
Благодаря этой победе «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, где сыграет с «Фламенго». Встреча состоится 30 ноября.
Напомним, первый матч с «ЛДУ Кито» «Палмейрас» проиграл со счётом 0:3.
В прошлом году обладателем трофея Кубка Либертадорес стал «Ботафого», обыграв в финале «Атлетико Минейро» со счётом 3:1.
