«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, отыгравшись после поражения 0:3 в 1-м матче

В Сан-Паулу (Бразилия) состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Либертадорес — 2025, в котором местный «Палмейрас» принимал «ЛДУ Кито» из Эквадора. Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Дублем в составе победителей отметился Рафаэль Вейга, ещё по разу отличились Рамон Соса и Бруно Фукс.

Благодаря этой победе «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, где сыграет с «Фламенго». Встреча состоится 30 ноября.

Напомним, первый матч с «ЛДУ Кито» «Палмейрас» проиграл со счётом 0:3.

В прошлом году обладателем трофея Кубка Либертадорес стал «Ботафого», обыграв в финале «Атлетико Минейро» со счётом 3:1.