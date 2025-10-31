Расписание матчей 14-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 октября, стартует 14-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 14-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 14-го тура РПЛ (время — московское)

Пятница, 31 октября:

19:00. ЦСКА – «Пари Нижний Новгород».

Суббота, 1 ноября:

17:45. «Рубин» – «Динамо» Москва;

17:45. «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»;

20:15. «Ростов» – «Акрон»;

20:15. «Зенит» – «Локомотив».

Воскресенье, 2 ноября:

12:00. «Оренбург» – «Сочи»;

17:00. «Балтика» – «Ахмат»;

19:30. «Краснодар» – «Спартак».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, также заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).