Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 31 октября, стартует 9-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 9-го тура Бундеслиги (время московское)

Пятница, 31 октября:

22:30. «Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд.

Суббота, 1 ноября:

17:30. «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»;
17:30. «Майнц» – «Вердер»;
17:30. «Унион» – «Фрайбург»;
17:30. «Санкт-Паули» – «Боруссия» Мёнхенгладбах;
17:30. «Хайденхайм» – «Айнтрахт» Франкфурт;
20:30. «Бавария» – «Байер».

Воскресенье, 2 ноября:

17:30. «Кёльн» – «Гамбург»;
19:30. «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»;

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария», набравшая 24 очка. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг» (19), тройку лидеров замыкает «Штутгарт» (18).

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
