Расписание матчей 11-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В пятницу, 31 октября, стартует 11-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 11-го тура Ла Лиги.
Расписание матчей 11-го тура чемпионата Испании (время — московское)
Пятница, 31 октября:
23:00. «Хетафе» – «Жирона».
Суббота, 1 ноября:
16:00. «Вильярреал» – «Райо Вальекано»;
18:15. «Атлетико» Мадрид – «Севилья»;
20:30. «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао
23:00. «Реал» Мадрид – «Валенсия».
Воскресенье, 2 ноября:
16:00. «Леванте» – «Сельта»;
18:15. «Алавес» – «Эспаньол»;
20:30. «Барселона» – «Эльче»;
23:00. «Бетис» – «Мальорка».
Понедельник, 3 ноября:
23:00. «Овьедо» – «Осасуна».
Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 27 очков. На второй строчке расположилась «Барселона» (22), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (20).