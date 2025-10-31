Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В пятницу, 31 октября, стартует 11-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 11-го тура Ла Лиги.

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Испании (время — московское)

Пятница, 31 октября:

23:00. «Хетафе» – «Жирона».

Суббота, 1 ноября:

16:00. «Вильярреал» – «Райо Вальекано»;

18:15. «Атлетико» Мадрид – «Севилья»;

20:30. «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао

23:00. «Реал» Мадрид – «Валенсия».

Воскресенье, 2 ноября:

16:00. «Леванте» – «Сельта»;

18:15. «Алавес» – «Эспаньол»;

20:30. «Барселона» – «Эльче»;

23:00. «Бетис» – «Мальорка».

Понедельник, 3 ноября:

23:00. «Овьедо» – «Осасуна».

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 27 очков. На второй строчке расположилась «Барселона» (22), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (20).