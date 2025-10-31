Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Пари НН: текстовая трансляция матча 14-го тура чемпионата России начнётся в 19:00 по московскому времени

ЦСКА — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 31 октября, пройдёт стартовый матч 14-го тура Мир РПЛ, в котором сыграют московский ЦСКА и «Пари НН». Игру примет стадион «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, также заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная табица РПЛ
Материалы по теме
Расписание матчей 14-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android