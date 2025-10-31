ЦСКА — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 31 октября, пройдёт стартовый матч 14-го тура Мир РПЛ, в котором сыграют московский ЦСКА и «Пари НН». Игру примет стадион «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, также заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).