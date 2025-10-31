Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 31 октября

Сегодня, 31 октября, стартует 14-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 31 октября (время московское):
19:00. ПФК ЦСКА — «Пари Нижний Новгород».
Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (7 очков). На 15-м месте располагается «Оренбург» (8).