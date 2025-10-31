Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 31 октября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 31 октября
Комментарии

Сегодня, 31 октября, стартует 14-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 31 октября (время московское):

19:00. ПФК ЦСКА — «Пари Нижний Новгород».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (7 очков). На 15-м месте располагается «Оренбург» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
