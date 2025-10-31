Защитник «Спартака» Денисов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды встретятся на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Игра пройдёт в воскресенье, 2 ноября.

«У нас хорошие воспоминания о выезде в Краснодар в том сезоне. Надеюсь, что удастся также успешно сыграть. Будем готовиться к хорошему сопернику», — сказал Даниил Денисов в микст-зоне после матча с «Оренбургом» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Перед этим матчем «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» идёт на шестой строчке в таблице РПЛ.