Колыванов назвал преимущество «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Игра пройдёт 2 ноября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Спартак», как и «Краснодар», выйдет с сумасшедшим настроем. Красно-белые провели неудачно последние матчи, несмотря на ту же победу с «Оренбургом». Практически не было моментов в той встрече. Есть проблемы с развитием атаки.

У них постоянно меняется схема, состав. У «Спартака» нет стабильности. Не видно прогресса. Всё ждём, что они будут играть в какой-то футбол, а целостности нет. «Краснодар» — сплочённая и организованная команда во всех линиях. Уже третий год фактически играют одним составом. В этом их преимущество», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.