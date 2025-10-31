Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов назвал преимущество «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Колыванов назвал преимущество «Краснодара» в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Игра пройдёт 2 ноября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак», как и «Краснодар», выйдет с сумасшедшим настроем. Красно-белые провели неудачно последние матчи, несмотря на ту же победу с «Оренбургом». Практически не было моментов в той встрече. Есть проблемы с развитием атаки.

У них постоянно меняется схема, состав. У «Спартака» нет стабильности. Не видно прогресса. Всё ждём, что они будут играть в какой-то футбол, а целостности нет. «Краснодар» — сплочённая и организованная команда во всех линиях. Уже третий год фактически играют одним составом. В этом их преимущество», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
Эксклюзив
«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android