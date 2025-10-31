Экс-гендиректор «Спартака» Шавло ответил на вопрос об игре команды в этом сезоне

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре красно-белых в сезоне-2025/2026. Он отметил нестабильность московской команды.

«Продолжается, что и было — сквозит нестабильность. Одна игра — так, другая — так. В Кубке неплохо играли, выходила молодёжь. Что касается чемпионата, то в матчах, где не должны были даже играть вничью, отдали очки. Нет стабильности в игре, в составе. Команда может выдать два совершенно разных тайма. Состав меняется часто — нет 11 основных игроков», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.