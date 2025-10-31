Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов: если бы Юрану дали сейчас «Спартак» или «Динамо», то хуже бы точно не было

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что российский тренер Сергей Юран смог бы проявить себя во главе московских «Спартака» или «Динамо». Ранее Юран покинул турецкий клуб «Серик Беледиеспор». «Динамо» возглавляет Валерий Карпин, «Спартак» — Деян Станкович.

— Видите ли в ближайшее время Личку или Юрана на посту клуба Российской Премьер-Лиги?
— Личка, я думаю, это тренер для топов, среди топов кто может… «Спартак», «Динамо». В «Динамо» он уже работал. А Юрану топы, скажем так, не доверят. Хотя я считаю, что если бы, например, сейчас «Спартак» дали или «Динамо», то там бы хуже, чем тренеры сейчас работают, точно бы не было. Поэтому вот такой расклад.

Для Юрана, в принципе, зимой может что-то появиться. Поэтому, что называется, вовремя. А Личка сам сказал, что он не хочет кого-то спасать, вытаскивать, он хочет бороться, ну и правильно, за серьёзные места, тем более с «Динамо» у него это получилось, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года, в 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место из 20.

