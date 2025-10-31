Скидки
Экс-игрок «Спартака» Шавло сравнил Умярова с Пирло

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о полузащитнике красно-белых Наиле Умярове.

«К сожалению, журналисты и эксперты быстро выдают путёвки за границу. Футболист должен сыграть несколько стабильных сезонов, чтобы перейти в хорошую команду из топ-5 лиг. Наиль — самый стабильный игрок, он на высоком уровне. Отсюда и слухи пошли, что может уехать. Но переходить или нет — другой вопрос. У нас уезжали уже ребята, а в итоге сидят. Наиль должен быть к этому готов. Мне кажется, ему надо ещё два сезона провести в «Спартаке», а потом уже переходить. Возраст тоже сможет ему гарантировать попадание в состав за рубежом. Для меня он игрок немецкого чемпионата — может жёстко вести игру, забивать, делает передачи. Или Италия. Вспомните, как играл Пирло — Наиль игрок такого плана. Умяров прибавил в отборе, но единственное пожелание — чтобы в отборе играл чисто. Иногда не успевает и получает карточки», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

