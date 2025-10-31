Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Колыванов: спасибо Комличенко, что пришёл в «Локомотив» и составил конкуренцию Воробьёву


Комментарии

Известный экс-футболист Игорь Колыванов высказался о конкуренции центральных нападающих в московском «Локомотиве» между Николаем Комличенко и Дмитрием Воробьёвым.

«При здоровой конкуренции люди всегда прогрессируют. Я видел потенциал Воробьёва. Он хорошо работает с мячом. В сборную его пригласили тоже не просто так. Дмитрий забивает, здорово вписался в «Локомотив» с быстрыми атаками и игроками. У него в каждой игре есть хорошие моменты. Он помогает партнёрам. Спасибо Комличенко, что вовремя пришёл и составил конкуренцию Воробьёву», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

