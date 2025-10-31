Колыванов: Комличенко понимал, что в «Локомотиве» может и не быть основным игроком

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о положении нападающего Николая Комличенко в «Локомотиве». В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 18 матчей во всех турнирах, забив шесть голов. Суммарно Комличенко отыграл 744 минуты.

«Комличенко был лидером в «Ростове». Но у «Локомотива» немного другие задачи. Он должен был понимать, куда идёт. Николай тоже уже немолодой. Понимал, что в «Локомотиве» может и не быть игроком основы. Когда футболисты переходят из средних команд в топы, хотят что-то выиграть. Они устают быть сердечком.

Так что приходится подстраиваться. Для Галактионова Воробьёв сейчас предпочтительнее. Это нормально. Нападающие помогают друг другу расти», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.