Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло оценил трансфер Александера Джику

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло оценил трансфер Александера Джику
Комментарии

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло оценил летнего новичка красно-белых Александера Джику. Центральный защитник перебрался в чемпионат России из турецкого «Фенербахче».

«Понравился. Он взрывной, руководит. Но была ошибка с «Ростовом». Александер тоже ещё не до конца влился в команду. Видно, что он опытный, усилит оборону, но посмотрим. Тут есть тонкий момент — сыгранность. Ребята должны дополнять друг друга, страховать. Взаимопонимание приходит не так быстро, а у нас каждую игру новый защитник», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
Эксклюзив
«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android