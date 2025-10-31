Скидки
Футбол

Рубен Аморим — о годе работы в «Ман Юнайтед»: это было большое, но сложное путешествие

Комментарии

Португальский тренер Рубен Аморим подвёл итоги первого года работы в «Манчестер Юнайтед». Аморим возглавил «дьяволов» осенью прошлого года. По состоянию на сегодняшний день манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков.

«Это было путешествие. Большое путешествие, тяжёлое. Было очень тяжело, были хорошие моменты, были плохие. Я многому научился, и это действительно важно. Я понял, что даже в самые трудные моменты я могу оставаться верным своим убеждениям, и это важно для каждого.

Для меня большая честь находиться здесь, и я хочу остаться в этом клубе на долгие годы», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

