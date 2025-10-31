Скидки
Шавло: если «Спартак» брал Самошникова бросать ауты — за такие деньги не лучший трансфер

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о новичке красно-белых Илье Самошникове, который перешёл в команду прошлым летом из «Локомотива». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 3,7 млн.

«Однозначно, Самошников — достойный игрок РПЛ. Что касается травм, это должен был проверить медицинский штаб. Если ему дали добро на переход, значит, всё было нормально. Не знаю, что случилось у него после двух игр. Но если его брали только вбрасывать ауты, за такие деньги это не лучший трансфер. Если он будет здоров и будет играть, выйдет на свой уровень — будет усилением. Но пока этого не происходит.

Усиление в его лице было оправданным — в «Спартаке» беда с крайними защитниками. У нас никто не выполняет своих функций. Денисов — ещё молодой, пока набирается опыта, но должен уже играть. Рябчук же двигается много, а КПД совсем маленький. В атаке практически ничего не развивает, в обороне Олег тоже ошибается, не успевает. Тут нужно было усиление, поэтому взяли Самошникова, который может играть как слева, так и справа», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

