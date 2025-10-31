Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Деменко считает, что «Спартак» готов к матчу с «Краснодаром»

Максим Деменко считает, что «Спартак» готов к матчу с «Краснодаром»
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Мир РПЛ между чёрно-зелёными и «Спартаком». Игра пройдёт 2 ноября на стадионе «Ozon Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» готов к матчу с «Краснодаром». Хоть и есть моменты по составу. Но в том году видели матчи, когда «Спартак» проигрывал дома, а в Краснодаре выиграл. Будет интересный матч. Обе команды атакующие, играют в красивый футбол. Предсказать фаворита точно невозможно — всё может развернуться в любую сторону. Лёгкой игры не ожидаем», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Бубнов: если бы Юрану дали сейчас «Спартак» или «Динамо», то хуже бы точно не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android