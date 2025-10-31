Максим Деменко считает, что «Спартак» готов к матчу с «Краснодаром»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Мир РПЛ между чёрно-зелёными и «Спартаком». Игра пройдёт 2 ноября на стадионе «Ozon Арена».

«Спартак» готов к матчу с «Краснодаром». Хоть и есть моменты по составу. Но в том году видели матчи, когда «Спартак» проигрывал дома, а в Краснодаре выиграл. Будет интересный матч. Обе команды атакующие, играют в красивый футбол. Предсказать фаворита точно невозможно — всё может развернуться в любую сторону. Лёгкой игры не ожидаем», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.