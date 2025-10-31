Максим Деменко считает, что «Спартак» готов к матчу с «Краснодаром»
Поделиться
Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Мир РПЛ между чёрно-зелёными и «Спартаком». Игра пройдёт 2 ноября на стадионе «Ozon Арена».
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Спартак» готов к матчу с «Краснодаром». Хоть и есть моменты по составу. Но в том году видели матчи, когда «Спартак» проигрывал дома, а в Краснодаре выиграл. Будет интересный матч. Обе команды атакующие, играют в красивый футбол. Предсказать фаворита точно невозможно — всё может развернуться в любую сторону. Лёгкой игры не ожидаем», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
12:11
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:35
-
11:35
-
11:21
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:50
-
10:44
-
10:40
-
10:38
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:31
-
09:20
-
08:35
-
08:09
-
06:30
-
05:59
-
04:54
-
04:38
-
04:01
-
03:57
-
03:53
-
03:45
-
03:34
-
03:22
-
03:02
-
02:38