Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

КДК РФС отложил заседание по делу «Химок» на 7 ноября

КДК РФС отложил заседание по делу «Химок» на 7 ноября
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация отложила заседание по делу «Химок» на 7 ноября. Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. КДК дважды переносил рассмотрение дела из-за неучастия бывшего гендиректора «Химок» Николая Оленева.

«Вчера состоялось заседание по футбольному клубу «Химки». В нём приняли участие бывшие генеральные директора Оленев и Брехов.

В связи с тем, что необходимо исследовать ещё ряд обстоятельств, заседание отложено на 7 ноября», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

