«Зенит» не явный фаворит». Бубнов высказался о предстоящем матче петербуржцев с «Локо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге.

«Вот сможет «Зенит», если у них что-то не так пойдет, усилить игру? Я сомневаюсь. А вот «Локомотив» может — у него скамейка есть, он может маневрировать. И поэтому здесь 100% «Зенит» не явный фаворит. И даже я бы и не говорил, что он фаворит — там 50 на 50. И я бы такого разрыва бы никогда не ставил, потому что сейчас уровень «Локомотива» не позволяет ставить такие коэффициенты для такого разрыва. Там всё примерно одинаково.

То, что «Локомотив» забьёт, очень высокая вероятность. А «Зенит», когда им забивают, вот сейчас, при всём их преимуществе с московским «Динамо», но они же мучились. Тем более там Митрюшкин — хороший вратарь, он может тоже выручать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».