Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Шавло оценил игру ЦСКА после прихода Фабио Челестини

Сергей Шавло оценил игру ЦСКА после прихода Фабио Челестини
Комментарии

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло оценил игру московского ЦСКА под руководством швейцарского главного тренера Фабио Челестини. Сейчас армейцы идут на третьем месте в Мир РПЛ.

«Важно, что у них как раз есть стабильность. Есть стартовый состав, который практически не меняется. Наверное, на длинной дистанции могут возникнуть проблемы. Но по первым турам они выглядят хорошо. Хотя в игре с «Локомотивом» никто не ожидал, что будет такой счёт. Обе команды показывают хороший футбол и имеют стабильность. Да, у ЦСКА поменялся тренер, но он с опытом. Посмотрим, как будут играть дальше», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
