Шавло: «Спартак» не уступает по составу ни одной команде. Видимо, Станкович не угадывает

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался об амбициях московского клуба в нынешнем сезоне.

«Мы всегда говорим, что «Спартак» будет бороться за чемпионство, да и по-другому у этой команды быть не может. Другие задачи никого не устраивают. К сожалению, не происходит пока так, как мы бы хотели. Проведут хороший отрезок, а второй — из рук вон плохо. Но футболисты же не могут разучиться играть. Наверное, что-то происходит внутри. Если взять топовые игры, с «Зенитом» отдали ничью, хотя должны были выигрывать. С ЦСКА тоже первые 20 минут проспали. Потом начинают делать замены, забивают два гола. Были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Трудно объяснить, почему всё так. Видимо, тренер не угадывает с составом. Ставят одних, а они не играют. По количеству и качеству состава «Спартак» не уступает ни одной команде», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.