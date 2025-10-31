Скидки
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Хаби Алонсо объявил решение по Винисиусу после скандала в «эль класико»

Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объявил своё решение по поводу Винисиуса Жуниора. Напомним, в матче с «Барселоной» после замены на 72-й минуте бразилец в агрессивной форме высказывал претензии в адрес Алонсо и направился в подтрибунное помещение. По данным СМИ, вингер послал тренера и заявил о желании покинуть «Реал». Позже отмечалось, что у Винисиуса и Алонсо испортились отношения и футболист рассматривает возможность покинуть клуб.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Винисиус Жуниор не будет наказан. Вопрос закрыт. Его речь [с извинениями] перед командой была безупречной», — цитирует Алонсо журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

