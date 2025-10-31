Полузащитник «Зенита» Ерохин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
Поделиться
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался в преддверии матча 14-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:15 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Локомотив» — крепкая команда, у неё очень много качественных исполнителей, но при этом она сильна коллективом. Так что, как и к матчу с «Динамо», мы будем готовиться к игре с «Локомотивом» с теми же мыслями, что надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч. Поддерживать друг друга и постараться победить», — приводят слова Ерохина «Известия».
По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — второй.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:21
-
12:16
-
12:11
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:35
-
11:35
-
11:21
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:50
-
10:44
-
10:40
-
10:38
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:31
-
09:20
-
08:35
-
08:09
-
06:30
-
05:59