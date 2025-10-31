Полузащитник «Зенита» Ерохин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался в преддверии матча 14-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:15 мск.

«Локомотив» — крепкая команда, у неё очень много качественных исполнителей, но при этом она сильна коллективом. Так что, как и к матчу с «Динамо», мы будем готовиться к игре с «Локомотивом» с теми же мыслями, что надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч. Поддерживать друг друга и постараться победить», — приводят слова Ерохина «Известия».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — второй.