Сергей Шавло высказался об успехах «Балтики» и Талалаева в РПЛ

Комментарии

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался об успешном выступлении калининградской «Балтики» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Команда Андрея Талалаева идёт на пятом месте в турнирной таблице.

«Команда хорошо подготовилась. Они готовились к РПЛ ещё в Первой лиге. Прошли стабильно, набрали много очков. Плюс пришли хорошие игроки, отличная физическая подготовка. Талалаеву удалось подготовить команду, которая ни под кого не подстраивается, а играет в свой футбол. «Балтика» выглядит хорошо! Но насколько их хватит, посмотрим. Пока не проседают, играют достойно с ведущими командами, набирают очки. «Балтика» пришла и не болтается на отшибе, а играет с характером! Талалаев собирал команду по частицам», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

