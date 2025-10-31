Бубнов: Раков — не тот игрок, Адиев в какой-то степени слукавил

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о проблемах в атаке у самарских «Крыльев Советов». В последних трёх матчах в рамках Мир РПЛ «Крылья» забили только один гол.

— Адиев сказал, что у нас очень плохая сейчас реализация, и связал это с отсутствием Ракова. Раков сейчас вернулся, и он сказал, что, возможно, реализацию поправит. Только ли у «Крыльев» сейчас проблема с реализацией?

— Раков — не тот игрок (улыбается)… Да, он там пару раз выстрелил, я видел, как он забил: чёрт-те откуда бил, в девятку ближнюю попал, ну и сейчас, как говорится, Раков. Если бы Раков играл… Во-первых, он не постоянно играл, молодой. И во-вторых, Раков никогда в Премьер-Лиге не был бомбардиром, и так говорить. Я думаю, здесь в какой-то степени он слукавил.

У них проблемы, после того как от них ушли такие форварды, как Сергеев, Ежов и Пиняев, у них нет замены полноценной. Рахманович там играет, но не нападающий, это хав был. Игнатенко только начинает, молодой. Гайч, который пока ни одного мяча не забил? Гайч, да. Поэтому в нападении они в основном импровизируют, потому что там такой сыгранности и взаимодействия между игроками нет. Поэтому в этом смысле у них проблемы есть, плюс у них проблемы есть в средней линии, хотя там более-менее квалифицированные игроки, но там тоже потери есть, и есть проблемы в обороне. То есть у него практически во всех линиях. Но если в средней линии и в обороне так более-менее, потому там игроки сыгранны, то в атаке там беда, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».