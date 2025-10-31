Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Раков — не тот игрок, Адиев в какой-то степени слукавил

Бубнов: Раков — не тот игрок, Адиев в какой-то степени слукавил
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о проблемах в атаке у самарских «Крыльев Советов». В последних трёх матчах в рамках Мир РПЛ «Крылья» забили только один гол.

— Адиев сказал, что у нас очень плохая сейчас реализация, и связал это с отсутствием Ракова. Раков сейчас вернулся, и он сказал, что, возможно, реализацию поправит. Только ли у «Крыльев» сейчас проблема с реализацией?
— Раков — не тот игрок (улыбается)… Да, он там пару раз выстрелил, я видел, как он забил: чёрт-те откуда бил, в девятку ближнюю попал, ну и сейчас, как говорится, Раков. Если бы Раков играл… Во-первых, он не постоянно играл, молодой. И во-вторых, Раков никогда в Премьер-Лиге не был бомбардиром, и так говорить. Я думаю, здесь в какой-то степени он слукавил.

У них проблемы, после того как от них ушли такие форварды, как Сергеев, Ежов и Пиняев, у них нет замены полноценной. Рахманович там играет, но не нападающий, это хав был. Игнатенко только начинает, молодой. Гайч, который пока ни одного мяча не забил? Гайч, да. Поэтому в нападении они в основном импровизируют, потому что там такой сыгранности и взаимодействия между игроками нет. Поэтому в этом смысле у них проблемы есть, плюс у них проблемы есть в средней линии, хотя там более-менее квалифицированные игроки, но там тоже потери есть, и есть проблемы в обороне. То есть у него практически во всех линиях. Но если в средней линии и в обороне так более-менее, потому там игроки сыгранны, то в атаке там беда, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов: если бы Юрану дали сейчас «Спартак» или «Динамо», то хуже бы точно не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android