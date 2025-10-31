Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Сергей Шавло: у «Спартака» есть замена Бабичу

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о травме защитника красно-белых Срджана Бабича. Серб повредил крестообразную связку колена. Срок восстановления от такой травмы — около полугода.

— Бабич выбыл из-за травмы. Его потеря скажется?
— Слава богу, есть замена. В последних играх мне понравился Ву в роли центрального защитника. Первые матчи играл справа, и было не совсем понятно, что за игрок. А сейчас в этих двух матчах он выглядел довольно прилично. Вверху всё снял и не делал тактических ошибок. Надеюсь, что здесь замена Бабичу есть. Отсидел дисквалификацию и второй центральный — Джику. Будет конкуренция. Литвинов тоже хорошо сыграл после травмы. Есть три игрока в центральную зону, так что можно варьировать. Но, как правило, исходя из анализа матчей, с четырьмя защитниками получается получше, чем с тремя. Может, с тремя ещё не совсем натренировали, — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
