Бывший директор «Спартака» оценил результаты «Зенита»

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о результатах санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне. По итогам 13 туров сине-бело-голубые идут на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

— «Зенит» набрал ход?

— Последние игры выдались стабильными. Есть победы, так что подтягиваются к тройке. У них хороший состав, есть замены. Если посмотреть, то у «Зенита» 16-17 игроков борются за состав. Плюс бразильцы поменяли своё отношение, играют на максимум. «Зенит» — один из претендентов на чемпионство, — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.